Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
486.760
-2.26%
BTXN Coin
9.24
-0.85%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C
    Süleyman Soylu, polise saldıran HDP'li vekilin videosunu paylaştı

    Süleyman Soylu, polise saldıran HDP'li vekilin videosunu paylaştı

    Bebek katili Öcalan'a destek için sokağa çıkan HDP'li vekiller polise saldırdı. Daha önce de polisi ısıran HDP Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk attığı anları Süleyman Soylu paylaştı.
    • 12.06.2022 - 20:43
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 21:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    PKK'nın siyasi kanadı HDP, İmralı'daki bebek katili Abdullah Öcalan için destek yürüyüşü düzenlemek istedi.

    Kadıköy'de toplanarak Öcalan lehine sloganlar atan gruba polis müdahale etti.

    Gruba kalkan olan HDP'li bekiller polise saldırdı.

    "Müsaade etmedik"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti.

    Soylu, terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

    "Direnenler gözaltına alındı"

    "Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadesini kullanan Soylu, Kadıköy'den gitmek isteyip direnenlerin gözaltına alındığını kaydetti.

    Süleyman Soylu, polise saldıran HDP'li vekilin videosunu paylaştı VİDEO

    "Gerekli suç duyurusu yapılıyor"

    Soylu, paylaşımında, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer verdi.

    2019'da polisi ısırmıştı

    Polise saldıran Aydemir, 2019 yılında da Van'da düzenlenen bir izinsiz gösteride kendisine müdahale eden polisin elini ısırmış ve yaralamıştı.

    Polise saldıran HDP'lilere TOMA ile müdahale VİDEO

    Süleyman Soylu, polise saldıran HDP li vekilin videosunu paylaştı #1

    Süleyman Soylu, polise saldıran HDP li vekilin videosunu paylaştı #2

    Süleyman Soylu, polise saldıran HDP li vekilin videosunu paylaştı #3

    Süleyman Soylu, polise saldıran HDP li vekilin videosunu paylaştı #4

    Süleyman Soylu, polise saldıran HDP li vekilin videosunu paylaştı #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Abdullah Avcı, Alioski ile görüştü
    Transfer dosyası

    Abdullah Avcı, Alioski ile görüştü

    'Diziler aldatılmayı normalleştirmeye başladı'
    Magazin

    'Diziler aldatılmayı normalleştirmeye başladı'

    Görüş Bildir