İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, POLSAN'dan emekli olan polislere ikramiye müjdesi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da “Poliste Psikolojik Sağlamlık Semineri”ne katıldı.

Soylu, emniyet teşkilatı mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak üzere kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) yönelik düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu: POLSAN emekli ikramiyesi 500 bin liraya çıkacak VİDEO

"İKRAMİYE 500 BİN LİRAYA ÇIKACAK"

Seminerde konuşan Soylu, "Polis sandığı maalesef FETÖ'nün oyuncağı haline gelmiştir. 15 Temmuz'dan sonra hep birlikte bir adım attık. Şimdi bugün giren polisler bugünün parasıyla 350 bin lira emekli ikramiyesi alacak. Bizim amacımız bunu iyi yöneterek minimum 500 bin liraya çıkarmaktır. Bakın bir iddiayı ortaya koydum. 4 yılda arkadaşlarımızın gayretiyle karlılık, verimlilik, iyi portföy yönetimi ortaya koyarak özvarlığımızı iki katından fazlasına çıkardık. Kimse kusura bakmasın isterseniz yarıştıralım. Türkiye'de portföy yönetimi konusunda POLSAN örnek bir yönetim tarzı ortaya koydu. Bunu yanı sıra salgın dönemi nedeniyle unutulmuş olabilir geçen yıl 5 bin polis, jandarm ve sahil güvenliği ailesiyle birlikte tatile gönderdik." ifadelerini kullandı.