Süleyman Soylu, POLSAN'dan emeklilikle ilgili ikramiyeyi açıkladı

Bakan Soylu, 30 yıl sonunda 850 bin TL ile 1 milyon TL arasında emekli ikramiyesi verileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Sandığı (POLSAN) üzerinden emeklilikle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, POLSAN'dan emekliliğe dair ayrıntıları paylaştı.

30 yılın sonunda alınacak emekli ikramiyesi

Bakan Soylu, 2022 yılında sandığa üye olacak bir polisin, enflasyondan arındırılmış bir şekilde 30 yılın sonunda 850 bin TL ile 1 milyon TL arasında emekli ikramiyesi alacağını söyledi.

"Hepimiz çok büyük emek sarf ettik"

Sandığa üye olmayan polislere seslenen Soylu, "Çalışma arkadaşlarım bilir, bu hikayenin başarılı olması için hepimiz çok büyük emek sarf ettik, samimiyet ve dürüstlükle çalıştık, sonunda bu başarıyı elde ettik.

Polislere çağrı: Emekliliğinize sahip çıkın



POLSAN artık güçlü, POLSAN artık gelecek vadediyor. Bu gelecekten mahrum olmayın. Sandığınıza ve emekliliğinize sahip çıkın." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, açıklamasının diğer bölümünde şunları kaydetti:

"Özvarlıkları 5 milyar lirayı aştı"

"Kıymetli polis arkadaşlarım; Sizlere polislerin sahibi olduğu ve FETÖ terör örgütü tarafından 'ekonomik ömrü 2035 yılına kadar ulaşamayacak şekilde içi boşaltılan' Polis Sandığı’nın (POLSAN) son beş yılda, özverili bir yönetimle elde ettiği olağanüstü başarısını ve ekonomik ömrünün sonsuza ulaşmasının hikayesini anlatacağım.

Üye olmayan polis kardeşlerimi de Polis Sandığı’na davet edeceğim. Polis Sandığı’nın özvarlıkları son 5 yılda 1.4 milyar liradan 3.7 milyar liraya yükselerek, yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Bugün ise özvarlıkları 5 milyar lirayı aşmıştır.

"45 binlerden 109 bine çıktı"



FETÖ’nün kirli elini uzattığı dönemlerde iyi yönetilemediği ve istismar edildiği için sürekli düşen ortak sayısı, yapılan kanuni düzenlemenin ve olumlu sonuçların da etkisiyle 45 binlerden 109 bine çıktı.

Polis Sandığı’nın sahibi olduğu Ankara Sigorta, öncesinde hiç bir yıl teknik kâra ulaşamamıştı. 2018 yılında Ankara Sigorta’nın tamamına verilen satın alma teklifi, uzun vadeli 125 milyon liraydı. 2018 yılında teknik kâra geçti ve 4 yılda toplam satış teklifi kadar kâr etti."