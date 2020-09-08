Süleyman Soylu: Reyhanlı saldırısı sorumlularından Ercan Bayat yakalandı

Terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan teröristin yakalandığı dile getiren Soylu, 2016'dan bu yana ikna edilerek teslim olan terörist sayısını da açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları 2019-2020 Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi.

REYHANLI SORUMLUSU YAKALANDI

"2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik." diyen Bakan Soylu, ayrıca Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından birinin daha yakalandığı duyurdu.

Soylu, "11 Mayis 2013’te Reyhanlı’da canımız yanmıştı. Bunu üstlenen THKP-C Acilciler denen sinsi planlar yapan örgüt önderlerinin sorumlularından bir tanesi terörden arananlardan mavi kategoride olan Ercan Bayat’ı, Hatay Terörle Mücadele şubeye teslim ettiler.” dedi.