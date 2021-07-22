Süleyman Soylu'dan Rize ve Artvin açıklaması: Baraj patladı iddiası doğru değil

Sel felaketinin meydana geldiği bölgede incelemeler yapan Süleyman Soylu, barajın patladığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta şiddetli sağanak yağış ve sel nedeniyle Rize'de 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Rize, bugün de sağanak yağış etkisiyle sel sularına teslim oldu.

Son 12 saatte 110 kilograma yakın yağış düştüğü kentte can kaybı olmazken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, mahsur kalan vatandaşları ekipler botlarla kurtardı.

"BARAJ PATLADIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize ve Artvin'deki sel felaketine yönelik bölgede incelemelerde bulundu.

Felaketle ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Can kaybımız yok, iki yaralımız var. Baraj patladığı iddiası doğru değil. Tüm tedbirleri alıyoruz, tahliyeler yapılıyor. Tahkimatlar olmasaydı hasar daha büyük olurdu. En kısa zamanda bölgedeki sıkıntıları halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Bakan Soylu, "Yarın için de yağış uyarısı devam ediyor. Tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Vatandaşımızın ‘baraj patlayıp geldiği’ yönündeki bilginin doğru olmadığını söylemek istiyorum. Bu bilginin yanlış olduğunu ifade etmeye çalıştık" dedi.