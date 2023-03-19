Süleyman Soylu Şanlıurfa'dan açıkladı: Ödemelerin ilkini evlere yaptık Önce deprem ardından sel felaketi ile mücadele edilen kente ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Soylu, "Vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Ödemelerin ilkini evlere yaptık." dedi.

Türkiye, doğal afetlerin izlerini silmek için mücadele ediyor.

İlk olarak Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 ilde büyük bir mağduriyete yol açtı.

Can kayıpları binlerce yıkımın yaşandığı kentlerde, yeni afet konutları için harekete geçildi.

Şimdilerde eşya ve kira yardımının yapıldığı vatandaşların kimisi geçici barınma alanlarında kimi ise KYK yurtları ve otellerde yaşamaya başladı.

Afet bölgesini sel vurdu

Depremin yaraları sarılırken bir felakette Şanlıurfa'da yaşandı.

Adıyaman, Hatay, Malatya ve Diyarbakır'ı da vuran sel felaketi, Şanlıurfa'da hayatı adeta yeniden felç etti.

Su taşkınlarının yaşandığı kentte, çok sayıda ev ve araba sel sularına kapıldı.

Çok sayıda ev ise kullanılamaz hale geldi.

Bakan Soylu, Şanlıurfa'da

Afetin olduğu ilk günden itibaren bölgede çalışmaları yakından takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin bastığı sokakları gezip evlerin son durumunu kontrol etti.

Vatandaşlarla da yakından ilgilenen Bakan Soylu, dün gece yaşanan sağanak yağışta alınan önlemler sonucu herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Mağdur olan vatandaşlara ilk ödemelerin gerçekleştirildiğini de açıklayan Soylu, eşyalar için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte çalışmaların başlatılacağını söyledi.

"Vatandaşımızı yalnız bırakmadık"

Soylu şu ifadeleri kullandı:

Burada, belediyelerimiz, ilgili kamu birimlerimiz, jandarmamız, askerimiz, polisimiz burada el birliğiyle, iş makinelerimiz, Allah razı olsun herkes büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Ödemelerin ilkini evlere yaptık. Daha sonra eşyaları da Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde gerçekleştireceğiz.

Çadır ve konteyner kent değerlendiriliyor

Gazetecinin, “Deprem bölgesinde çadır kent ve konteyner kent vardı, burası için düşünülüyor mu?” sorusuna ise Bakan Soylu, “Değerlendiriyoruz.” cevabını verdi.