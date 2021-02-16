Süleyman Soylu, şehit annesinin, cenazede kendisine acısını anlatmadığını, "Dik durun" dediğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefet liderlerine Gara şehitleri ve operasyon hakkında bilgi verdikten sonra TBMM'ye geldi.

Konu hakkında Meclis'i bilgilendirmek üzere kürsüye çıkan Soylu, sözlerine Gara şehidi polis memuru Sedat Yabalak'ın cenaze töreninde, şehidin annesi Ünzile Yabalak ile aralarında geçen konuşmayı anlatarak başladı.

Bakan Soylu, Ünzile Teyze'nin yanına gittiğinde, kendisine üç kez "Dik durun" dediğini aktardı.

Süleyman Soylu şehit annesiyle arasında geçen diyaloğu anlattı VİDEO

ŞEHİT ANNESİ BANA "DİK DURUN" DEDİ

Şehit annesiyle arasında geçenleri anlatırken bir hayli duygulanan ve gözleri dolan Soylu, "Mersin Bozyazı'da Ünzile Teyze'yi dün tanımadım. İçişleri Bakanlığımın ilk günlerinden itibaren evladı nasılsa biz öyleyiz. Evladını toprağa veren Sülbiye anneyi dün tanımadım. Gardırop siyasetçisi değiliz biz. Gönlümüzle, üzerimize düşen meselenin nasıl yapılabileceğini bilerek, bu meselelei milletimize layık bir şekilde gerçekleştirmek için, sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için çaba sarfeden arkadaşlarız.

Ünzile Teyze yanına eğildiğimde bana bir cümle söyledi. İlkin anlamadım. Bir daha eğildim. Evladıyla ilgili bir şey söylemedi. Acısıyla ilgili bir şey söylemedi. Yüreğiyle ilgili bir şey söylemedi. Üç defa 'Dik durun, dik durun, dik durun.' dedi." ifadelerini kullandı.