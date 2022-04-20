Süleyman Soylu, şehit Kaan Kanlıkuyu'nun ailesini ziyaret etti

Bakan Soylu, Kanlıkuyu ailesine taziyelerini iletti. Şehit Kanlıkuyu, memleketi Çankırı'da toprağa verilecek.

Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit oldu.

Kanlıkuyu'nun şehadet haberi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, belediye ekipleri taziye çadırı kurdu. Acı haberi öğrenen yakınları ve komşuları da Kanlıkuyu ailesine taziyeye geldi.

Bakan Soylu'dan Kanlıkuyu ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, şehidin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru babası Mustafa Kanlıkuyu ile aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Soylu'ya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti.

Bakan Soylu'dan Şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun babasına taziye ziyareti VİDEO



Yakın zamanda baba olacaktı

DHA'nın haberine göre; evli olan şehit Kanlıkuyu'nun eşinin hamile olduğu ve Kanlıkuyu'nun yakında baba olacağı öğrenildi.

Şehidin naaşı, memleketi Çankırı'da ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Atkaracalar Mezarlığı'na defnedilecek.