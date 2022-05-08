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    Süleyman Soylu, Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret etti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın Yalova'daki babaevine giderek, ailesine taziyelerini sundu.
    • 08.05.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 17:53
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    Süleyman Soylu, Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret etti

    Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde geçen çarşamba günü teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısında İstihkam Teğmen Talha Bahadır şehit düşmüştü.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'nın Çiftlikköy'de bulunan babaevine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

    Bakan Soylu'ya Vali Muammer Erol ve Yalova milletvekilleri eşlik etti.

    Annesi ve babası karşıladı

    Soylu'yu şehit Talha Bahadır'ın babası Hakkı Bahadır ve annesi Emine Bahadır karşıladı.

    Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Süleyman Soylu, taziyede bulundu.

    Şehidin kardeşi Kuran-ı Kerim okudu

    DHA'nın haberine göre şehidin kardeşi Din Kültürü Öğretmeni Yasir Bahadır ise Kuran-ı Kerim okudu.

    Süleyman Soylu, Şehit Talha Bahadır ın ailesini ziyaret etti #1

    Süleyman Soylu, Şehit Talha Bahadır ın ailesini ziyaret etti #2

    Süleyman Soylu, Şehit Talha Bahadır ın ailesini ziyaret etti #3

    Süleyman Soylu, Şehit Talha Bahadır ın ailesini ziyaret etti #4

    Süleyman Soylu, Şehit Talha Bahadır ın ailesini ziyaret etti #5

    Süleyman Soylu, Şehit Talha Bahadır ın ailesini ziyaret etti #6

    Süleyman Soylu, Şehit Talha Bahadır ın ailesini ziyaret etti #7

    Süleyman Soylu, Şehit Talha Bahadır ın ailesini ziyaret etti #8


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