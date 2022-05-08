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- Süleyman Soylu, Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret etti
Süleyman Soylu, Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın Yalova'daki babaevine giderek, ailesine taziyelerini sundu.
- 08.05.2022 - 17:51
- Güncelleme : 08.05.2022 - 17:53
Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde geçen çarşamba günü teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısında İstihkam Teğmen Talha Bahadır şehit düşmüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'nın Çiftlikköy'de bulunan babaevine giderek taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Soylu'ya Vali Muammer Erol ve Yalova milletvekilleri eşlik etti.
Annesi ve babası karşıladı
Soylu'yu şehit Talha Bahadır'ın babası Hakkı Bahadır ve annesi Emine Bahadır karşıladı.
Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Süleyman Soylu, taziyede bulundu.
Şehidin kardeşi Kuran-ı Kerim okudu
DHA'nın haberine göre şehidin kardeşi Din Kültürü Öğretmeni Yasir Bahadır ise Kuran-ı Kerim okudu.