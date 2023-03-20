6 Şubat tarihinde deprem ile sarsılan Şanlıurfa bu kez de sele teslim oldu.

Kent genelinde Meteoroloji uyarısıyla beklenen sağanak yağış bölgeyi olumsuz etkiledi.

Giderek şiddeti artan yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olurken ana arterleri de adeta göle çevirdi.

Depremin izleri henüz silinmeden yaşanan bu felaket için mücadele veriliyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde son durumu açıkladı.

"1 mahalle hariç temizlik bitti. Temizlik çalışmaları bir mahallenin yüzde 75'i, diğer mahallelerde yüzde 90'ı aştı. Yarın tamamen bitecek." diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu ana kadar yapılan ödemeler konusunda şunu ifade etmek istiyorum. Zarar tespiti yapılan bin 161 vatandaşımıza can suyu ödemesi olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira, ilçelerimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından 10'ar bin lira, büyükşehir belediyesi tarafından 5'er bin lira, ilk etapta hasar tespiti yapmadan sadece yapılan yardımın toplamı 25'er bin lira. Bunun yanı sıra aynı zamanda iş yerlerine 10'ar bin lira can suyu ödemesi gerçekleştirildi.



Konutlarla ilgili gerek Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı eşya yardımıyla ilgili çalışıldı. İş yeriyle ilgili Ticaret Bakanlığımızla konuştuk. Araçlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Hafta sonuna kadar bir noktaya kadar gelir.



Özel bilgi vermek isterim. Şanlıurfa'nın tarihsel bir mirası da var. Arkeoloji müzesiyle ilgili ilk günden itibaren çalışma başladı. Arkeoloji müzesinin sergi alanında problem yok.