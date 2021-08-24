Süleyman Soylu selde gönüllü çalışan gençleri helikoptere bindirdi

Sinop'taki sel felaketinde ilk günden beri gönüllü olarak çalışmalarda bulunan bir grup genç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından helikopterle gezdirilerek ödüllendirildi.

Geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz sel faleketiyle karşı karşıya kaldı.

Devletin ve insanların seferber olduğu selde birçok kurum ve kuruluş sahada yer alırken, gönüllü olarak insanlar da çalışmalara katkıda bulundu.

HELİKOPTERE BİNDİRİLDİLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk yardımların toplandığı spor salonuna geldi.

Tribünlerden Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ayancık Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençlerini fark eden Soylu, onlarla fotoğraf çektirmek için zemine indi.

"GENÇLERE AYVANCIK TURU ATTIRIN"

Gençlerle çektirdiği fotoğrafın ardından, “Yarım saat işe paydos. Gençlere helikopterle bir Ayancık turu attırın” talimatıyla gönüllüleri sevindirdi.

İlk kez helikoptere binen gençlerin heyecanları yüzlerine yansıdı.

Ayancık üzerinde uçan polis helikopteriyle unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Yaşadıkları deneyim afetin ilk gününden beri görev alan gençler için ödül oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler ilgi ve beğeni odağı oldu.



