İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selde mahsur kalan Kur’an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubay Turhan Tekin ile telefonda görüşerek teşekkürlerini iletti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde Kur’an kursunda mahsur kalan öğrenciler, emekli astsubay Turhan Tekin tarafından yaptığı ip düzeneğiyle kurtarılmıştı.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

Olay sonrası Tekin’i arayarak teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, “Allah sizden razı olsun. Bu akşam biz bu tarafta siz o tarafta çok büyük işler yaptınız. Tecrübenizi, tekniğinizi, emeğinizi o akşam çocuklar için kullandınız. Bana göre çok da cesaretli iş yaptınız Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, selde Kur’an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubaya teşekkür etti VİDEO

