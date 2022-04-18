Petrol
112.83
1.01%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
579.597
-2.66%
BTXN Coin
31.58
0.79%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Süleyman Soylu: Ses ver Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'na soru yönelten Süleyman Soylu, hazırladığı soru afişini sosyal medyada paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 18:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süleyman Soylu: Ses ver Kılıçdaroğlu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavırlarına yönelik eleştirilerde bulundu.

    İttifak kurduğu diğer partilerden gizli görüşmeler sağladığını belirttiği Kemal Kılıçdaroğlu'na soru yönelten Bakan Soylu, bu soruları sosyal medya hesabından da paylaştı.

    "Ses ver Kılıçdaroğlu"

    HDP'lilerin Türk polisine karşı tavrına bir tepki gösterilmemesi, Büyükelçiye düzeltme yaptırılması gibi konuları kapsayan soruları, "Ses ver Kılıçdaroğlu" başlığıyla yayınladı.

    Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na soruları

    Bakan Soylu'nun paylaştığı sorularda, şu ifadeler yer aldı:

    "Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın göreve gelir gelmez YPG Terör Örügütü Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklarından onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?

    Altılı masa sonrasında imzalanan mutabakat metnini, partideki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?

    15 Temmuz öncesi FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp Parti Genel Merkezi'nden telefonu açtın mı?"

    Süleyman Soylu: Ses ver Kılıçdaroğlu #1

    Süleyman Soylu: Ses ver Kılıçdaroğlu #2


    İlginizi Çekebilir

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Seray Sever: İkizlerime kavuşmama az kaldı
    Magazin

    Seray Sever: İkizlerime kavuşmama az kaldı

    Camileri çocuk sesiyle güzelleştiren imam, teravih trenini büyütüyor
    Gündem

    Camileri çocuk sesiyle güzelleştiren imam, teravih trenini büyütüyor

    Görüş Bildir