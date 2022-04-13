Süleyman Soylu, sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılından bu yana toplamda 19 bin 336 Suriyelinin asayiş sorunları sebebiyle ülkeden sınır dışı edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu.

Asayiş sorunları nedeniyle Türkiye'den sınır dışı edilen Suriyelerle ilgili rakam veren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"19 bin 336 Suriyeli sınır dışı edildi"

"2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa’da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir. Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir.

"Suriyeli sayısı 3,5 milyona yükseldi"

Göç idaresi başkanlığı verilerine göre bu dönemde Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 220 binden 3,5 milyona yükselmiştir.

Eşine az rastlanan bir yoğunlukta kitlesel göçe maruz kalan Türkiye bu dönemde attığı adımlarla süreci sosyal ekonomik veya güvenlik noktasında herhangidir zafiyete mahal vermeden yönetebilmiştir."