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    Süleyman Soylu, Şırnak'ta jandarmalarla futbol oynadı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Soylu incelemelerin ardından askerlerle maç yaptı.
    • 01.01.2023 - 14:52
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 15:03
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    Süleyman Soylu, Şırnak'ta jandarmalarla futbol oynadı

    Türkiye terörle mücadele kapsamında teröristlerin inlerini yurt içi ve yurt dışında yerle bir etti.

    Görev başında ailelerinden uzak yeni yıla askerleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yalnız bırakmadı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl dolayısıyla ziyaret ettiği Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nden helikopterle Şırnak'ta Kaval Dağı Bestler Dereler bölgesindeki 1880 rakımlı Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'ne geçti.

    Üs bölgesindeki incelemelerinin ardından ziyaretçi defterini imzalayan Soylu, üsteki Görüntü İzleme Merkezi'nde güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

    Jandarmalarla maç yaptı

    Daha sonra Soylu ve beraberindekiler, üs bölgesindeki jandarma personeliyle maç yaptı.

    Maçın ardından, Bakan Soylu ve beraberindekiler jandarmalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Süleyman Soylu, Şırnak ta jandarmalarla futbol oynadı #1

    Jandarma komuta kademesi eşlik etti

    Soylu'ya ziyarette, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Şırnak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç eşlik etti.

    Süleyman Soylu, Şırnak ta jandarmalarla futbol oynadı #2

    Süleyman Soylu, Şırnak ta jandarmalarla futbol oynadı #3

    Süleyman Soylu, Şırnak ta jandarmalarla futbol oynadı #4

    Süleyman Soylu, Şırnak ta jandarmalarla futbol oynadı #5

    Süleyman Soylu, Şırnak ta jandarmalarla futbol oynadı #6

    Süleyman Soylu, Şırnak ta jandarmalarla futbol oynadı #7

    Süleyman Soylu, Şırnak ta jandarmalarla futbol oynadı #8

    Süleyman Soylu, Şırnak ta jandarmalarla futbol oynadı #9


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