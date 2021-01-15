Süleyman Soylu: Sol örgütlerin kırsal kadroları tamamen tasfiye edildi

Sol örgütlerin kırsal kadrolarının bugün tamamen tasfiye edildiğini söyleyen Süleyman Soylu, kalan 1-2 kişinin de Avrupa'ya kaçma telaşında olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye-Etiyopya 8. Dönem Karma Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu Toplantısı'na katıldı.

Komisyonda mevcut terör gruplarına yönelik konuşma yapan Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın kadrosuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KIRSAL KADROLAR TAMAMEN TASFİYE EDİLMİŞTİR"

Bakan Soylu, "PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız.

Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, 1-2 kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında." ifadelerini kullandı.

"YERLİ VE MİLLİLİK, ALALADE BİR SÖYLEM DEĞİLDİR"

Soylu ayrıca, "Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı değişim ve gelişim tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Yerli ve millilik alelade bir söylem değildir, bu ülkenin bu milletin Türkiye'nin 21. yüzyıl stratejisidir." dedi.