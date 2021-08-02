Süleyman Soylu: Sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır

Yangın bölgesinden açıklamalar yapan Soylu, "Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır" ifadelerini kullandı.

Muğla dahil birçok noktada etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dahil birçok bakan ve bakan yardımcısı, afet bölgelerindeki çalışmaları yakından takip ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Milas ilçesindeki Yangın Koordinasyon Merkezi’nde toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yangının rant sebebiyle çıkarıldığı iddialarına yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamımız var. Bakın biz burada şehirler belediyelerin görev alanındadır diye bir şey bugüne kadar söylemedik.





"BU SORUMSUZLUKTUR"

Antalya’da 4 gündür hem Manavgat belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi’ndendir, hem Antalya büyükşehir belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi’ndendir, biz beraber çalışıyoruz. Eksik sahada görmüyor muyum? Baktığım zaman 10 tane 20 tane eksik görürüm. Ama eksiği söylersem, yani Twitter’a yazar şu da eksikti şu da şöyleydi dersem doğru yapmış olur muyum? Bu bir sorumluluk mu? Bu sorumsuzluktur.

"HEP BERABER MÜCADELE EDİYORUZ"

Tam tersi Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bir istirhamım daha var. Eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylersiniz, Antalya belediyenize, Muğla belediyenize şunu söylersiniz lider olarak, “Arkadaş biraz ağırdan alın.” Bu yanlış ve eksik bir şeydir. Ki bu arkadaşlarım böyle bir şey yapmıyorlar. Hep beraber mücadele ediyoruz.

"BÜTÜN BİLGİLER ELİMİZDE"

Ama burada bu ayrımı ortaya koyup, acaba siyasi bir öfke meydana koydurabilir miyim? Zaten sosyal medyada kimse elinden geleni ardına koymuyor.

Buradan vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. Bütün bilgiler elimizde. Emniyet olarak ve jandarma olarak bütün bilgiler elimizde.

Süleyman Soylu: Sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır VİDEO

"İŞİ OLMAYAN İNSANLAR DEDİKODU YAPIYOR"

İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar. İşi olmayan insanlar dedikodu yapıyorlar. Allah rızası için. İnsanlar gece gündüz uyumuyorlar. Nasıl anlatacaksın?

Oradaki insanların sosyal medya ile ne ilgisi var ya. Oradaki insanlar vali bey 2 tanker suyu getirebilirsek şurayı kapabileceğiz diyor. Ormancı da diyor muhtar da diyor köylü de diyor.

El birliği içinde mücadele ediyorlar. Neden? Uçakların söndürmeye başlamasından önce biz hazırlıklarımızı yapalım onlara daha iyi bir alan bırakalım diye.





"ORMANLIK BÖLGELERDE GEZİP SELFİE ÇEKMEYİN"

Buradan istirhamım lütfen ormanlık bölgelerde gezip selfie çekmeyin. Bu yanlış bir şeydir. Bu herkesin moralini bozuyor. Lütfen yerel yönetimlerle belediyelerle hükümet arasına nifak sokup milletin çalışma kuvvetini aşağıya almayalım."