Petrol
106.54
-1.65%
Euro
15.93
-0.13%
Dolar
14.74
0.24%
Altın
919.74
-0.30%
Borsa
2553
-0.16%
Bitcoin
597.203
-4.16%
BTXN Coin
29.10
-0.95%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C
    Süleyman Soylu: Suriyelilere bayram izni yok

    Süleyman Soylu: Suriyelilere bayram izni yok

    Suriyelilere bu bayram ülkelerine gitmeleri için izin verilmeyeceğini söyleyen Süleyman Soylu, yalnızca güvenli bölgelere gidilebileceğini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 12:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

    Geçtiğimiz bayramlarda izin alarak ülkelerine giden Suriyeliler de bayramın yaklaşması nedeniyle Bakan Soylu'ya soruldu.

    Suriyelilerin bu bayramda da ülkelerine gidip gidemeyeceğine dair açıklama yapan Bakan Soylu, bayram izni verilmeyeceğini duyurdu.

    "Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek"

    Pandemi nedeniyle bir süredir gidişlerin azaltıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek." dedi.

    Süleyman Soylu: Suriyelilere bayram izni yok #1

    "Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil"

    Bayramlarda gidenlerin sayısının çok fazla olmadığına da dikkat çeken Bakan Soylu, "Yaklaşık 4 bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil." açıklamasında bulundu.

    Süleyman Soylu: Suriyelilere bayram izni yok #2

    Süleyman Soylu: Suriyelilere bayram izni yok #3

    Süleyman Soylu: Suriyelilere bayram izni yok #4


    İlginizi Çekebilir

    Behzat Uygur'dan mesaj isyanı
    Magazin

    Behzat Uygur'dan mesaj isyanı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Gönül Dağı'nın Asuman'ı nişanlısı Ramazan'ı fena kıskandırdı! 'Göbeğin gözüküyor, Gedelli'ye fazla bu'
    Medya

    Gönül Dağı'nın Asuman'ı nişanlısı Ramazan'ı fena kıskandırdı! 'Göbeğin gözüküyor, Gedelli'ye fazla bu'

    Görüş Bildir