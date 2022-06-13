Süleyman Soylu: 8 milyon kişin ülkeye girişini engelledik

Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda, açıklama yapan Süleyman Soylu, 'Sınır duvarlarını yapmasaydık, 6 milyonu Suriyeli, 2 milyonu İranlı toplam 8 milyon kişi Türkiye'ye gelecekti' dedi.

Türkiye gündemini meşgul eden 'düzensiz göç' sorununa yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Göç sorunun Bakanlığın en önemli meselelerinden olduğunu belirten Bakan Soylu, şu ifadeleri aktardı;

"Göçe kaynaklık eden ülkelerle temaslarımız, Bakanlığın ana meselelerinden biri"

"Göçe kaynaklık eden ülkelerle temaslarımız İçişleri Bakanlığı'nın, ana meselelerinden biridir. Gerek ilgili Göç Başkanlıkları gerek ilgili bakanlıklar, bu bizim yabancı temas trafiğimizin en önemli ayağını oluşturmaktadır.

Aynı zamanda İdlip'te briket ev yapıyorsunuz, sınır ötesinde biriken Cerablus, Azez, Mare, Elbap, Afrin, Telabyat ve Resulayn yani tüm müdahale ettiğimiz güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde güvenli ortam oluşturuyorsunuz, Afganistan'a iyilik treni gönderiyorsunuz, binlerce tır gıda yardımı göneriyorsunuz, çocuklarını okutmaya çalışıyorsunuz, eğitim sağlıyorsunuz, bunu uluslararası STK'larla kendi STK'larınızla organize etmeye çalışıyorsunuz ve göçü kaynadığında durdurmaya çalışıyorsunuz.

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"Eğer sınır duvarlarını yapmasaydık, 8 milyon insan daha Türkiye'ye gelecekti"

Eğer böyle olmasaydı, eğer biz sınır duvarlarını doğuda yapmasaydık, güneyde yapmasaydık, eğer göçü kaynağında İdlip'ten Aferin'e kadar Cerablustan Azez'e Mare'ye kadar durdurmamış olasaydık sadece şunu söyleyeyim, sınırlarımızda biriken 6 milyonu Suriyeli 2 milyonu İranlı toplam 8 milyon insan daha türkiyeye gelecekti.

"O bölgeleri güvenilir hale getirmek bir politikadır"

Biz aldığımız tedbirlerle sadece 8 milyonu sınırlarımızın ötesinde tuttuk bu da büyük bir politikadır. O bölgeleri güvenli hale getirmek, yardım etmek, ilk etapta çatır kent yapmak bir politikadır. Bütün bunları sağlayacak bir anlayışı ortaya koyduk.

Bunun yanı sıra eğitim merkezlerinin açılması, gıda yardımlarının yapılması tıbbi ekipman ve ilaç temini sağlık ocağı ameliyathane kurulması... Dikkat ederseniz Afrin'e PKK ve PYF’nin yaptığı saldırılkarda hep hastaneler hedef alınmıştır."