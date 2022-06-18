Süleyman Soylu Tel Abyad’a gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin Tel Abyad kentinde Suriyelilerin dönüşü için konutların yapılacağı güvenli bölgede incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Akçakale’nin karşısında bulunan Suriye’nin Tel Abyad kentine gitti.

İnsanların güvenilir bir şekilde hayatını devam ettirdiği, hayatın olağan akışının normalleştiği Tel Abyad'da incelemelerde bulunduklarını söyleyen Bakan Soylu, çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

64 bin kişinin oturması planlanıyor

Fırat Kalkanı bölgesi Cerablus ve El Bab ile Tel Abyad ve Resulayn'da, İdlib'deki biriket evlerden sonra 240 bin konutluk 13 ayrı bölgede bir proje çalışmasının gerçekleştirildiğini belirten Soylu, “Yaklaşık 1200 dönümlük bir arazi burası. Birinci etapta 64 bin kişinin oturması planlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 13 bölgede 240 bin konut yapılabileceğini paylaşmıştı. Konut yapılacak alanlara arkadaşlarımız daha önce geldiler.





‘Gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönebilirler’

Konut nerede yapılacak, nasıl donatı gerçekleştirilecek, sanayisi nasıl olacak, tarımı nasıl daha verimli hale getirilebilecek bütün bunlarla ilgili çalışmalar yaptılar. Biz de hem yerinde görebilmek hem de tekrar değerlendirebilmek için buradayız. Buradan bir kez daha ülkemizde misafirlerimiz olan Suriyeli kardeşlerimize bilgi vermek istiyorum. Gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattık ve inşallah uluslararası insani yardımlar çerçevesinde de bu çalışmalar bir vesileyle sona erecektir.” dedi.

“Güzel yol alabileceğiz”

Cerablus'ta insani yardım yapan kuruluşların, belirledikleri alanda bin konut yapımına başlayarak bir adım attığını ifade eden Bakan Soylu, “Bir taraftan bizim planladığımız uluslararası insani yardım ve bir taraftan da bunu görüp katkı koymak isteyen insani yardımlarla birlikte inşallah çok yakın zamanda çok güzel yol alabileceğimizi ifade etmek isterim.” diye konuştu.

Şanlıurfa Valiliğine, AFAD'a, ilgili tüm kurumlara, Tel Abyad İlçe Meclisi'ne teşekkür eden Soylu, herkesin bu konuda kolaylaştırıcı bir adım attığını söyledi.

Soylu Tel Abyad'da: Suriyeliler güvenle dönebilir VİDEO