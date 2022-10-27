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    Süleyman Soylu, Tendürek’ten paylaştı

    Beraberindeki heyetle Tendürek Dağı eteklerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir fotoğraf paylaşarak “Dağları özlemişim” diye yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 12:53
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    Süleyman Soylu, Tendürek’ten paylaştı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komiseri Oliver Varhelyi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile birlikte; Türkiye-İran sınırındaki Tendürek Dağı’na gitti.

    Bakan Soylu ve beraberindekiler burada sınır duvarı, elektro optik kuleler ve güvenlik yollarını inceledi.

    Heyettekiler, Van Özalp Kurudere Hudut Karakolu'na giderek, bölgedeki son gelişmelere dair bilgiler aldı.

    “Dağları özlemişim”

    Geziye ilişkin detaylar bakanlıktan aktarılırken; Soylu, resmi hesabından helikopterli bir karesini paylaştı.

    İçişleri Bakanı, paylaşımına “Tendürek… Dağları özlemişim…” notunu düştü.

    Soylu’nun bu paylaşımı, binlerce beğeni aldı.

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    Süleyman Soylu, Tendürek’ten paylaştı #3

    Süleyman Soylu, Tendürek’ten paylaştı #4

    Süleyman Soylu, Tendürek’ten paylaştı #5

    Süleyman Soylu, Tendürek’ten paylaştı #6

    Süleyman Soylu, Tendürek’ten paylaştı #7

    Süleyman Soylu, Tendürek’ten paylaştı #8

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