Şırnak'ta güvenlik güçleriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telsizle konuşmaktan korkan teröristler için “Ya teslim olacaklar ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler" dedi.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda güvenlik güçleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Bakan Soylu, terörle mücadeleye yönelik yürütülen operasyonlara değinerek, 1 Ekim'den itibaren sonbahar kış operasyonlarına başladıklarını söyledi.

Süleyman Soylu: Teröristler telsizle konuşmaktan korkuyor VİDEO

“KÖŞEYE SIKIŞTILAR”

Terör örgütü mensuplarının köşeye sıkıştığını anlatan Bakan Soylu, "Terör örgütünü bir boks ringi gibi düşünün, köşeye sıkıştılar. Vurdukça vuruyoruz. Mecali kalmamıştır. Kaçacak yerleri kalmadı. Bakın siz de şahitsiniz. Yaklaşık 15 gün önce sözde Botan saha sorumlusu burada müstahakkını buldu. 3 gün önce Diyarbakır Lice'de özel güç sorumlusu müstahakkını buldu.

“BU TOPYEKUN BİR MÜCADELE”

Sayın Cumhurbaşkanımızdan burada mücadele eden erimize, uzman çavuşumuza, astsubayımıza, yüzbaşımıza, binbaşımıza teğmenimize kadar generalimize kadar herkes büyük bir inanç içerisinde mücadelesini sürdürüyor. Yani bu topyekun bir mücadeledir. Böyle olduğu için terör örgütü sökülmektedir." dedi.

“DÜN GECE BİR TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU”

Bakan Soylu, bir teröristin daha ikna çabalarıyla dün gece teslim olduğunu ifade ederek, bu yıl terör örgütüne katılanların sayısının 42 olduğunu belirtti.

Teröristlerin telsizle konuşmayacak hale geldiğini anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Dün gece bir terörist daha ikna ile teslim oldu. Bir yılda 174 terörist ikna edildi. Gelen ve adalete teslim olan teröristten bahsediyorum. Terör örgütüne katılım bu yıl toplam sayı 42. Sahaya öyle bir basıyorsunuz ki bir taraftan terör örgütünün sökülmesini yani terör örgütünün içerisinden kaçışları, onlarla kurduğumuz irtibatlar sonucu teslimleri diğer taraftan da terör örgütüne katılımları tamamen durduruyorsunuz.

“TELSİZ İLE KONUŞMAKTAN KORKUYOR”

Aynı zamanda terör örgütü kendi arasında irtibat kuramıyor. Telsiz ile konuşmaktan korkuyor. Telsiz konuşmaları sayısı terör örgütü tarihinin en düşük sayısında. Bütün bunlar doğru bir strateji izlediğimizi, doğru bir anlayış ortaya koyduğumuzu, doğru bir süreç yönettiğimizi ve Allah’ın izni ile inşallah sonucu en yakın zamanda alacağımızı göstermektedir."

SONBAHAR - KIŞ OPERASYONLARI

PKK'lı teröristlere yönelik sonbahar-kış operasyonlarını başlattıklarını duyuran Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi sonbahar-kış operasyonları başlatmaktayız. Kaçacak delik bulamamalılar. Neredelerse gidip, üzerlerine basmalıyız. Cudi'nin kalbine girdik. Şimdi Cudi'yi fellik fellik arayıp, taramalı, bunları bir daha buralarda yaşayamaz hale getirmeliyiz. Ya teslim olacaklar ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler. Başka çare olmamalı.

Terörün arkasında büyük güçler olduğunu biliyoruz. Onları desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını biliyoruz. Hayallerini, heveslerini biliyoruz. Sizler, o büyük güçlerin hayallerini, heveslerini kursaklarında bırakacak, o inancı, o kararlılığı hep birlikte gördünüz. Sadece bir terör örgütünü mağlup etmiyorsunuz.

"GİRMEDİK MAĞARA BIRAKMAMALIYIZ"

40 yıldır bu ülkeye, bu millete, bu ülkenin birliğine beraberliğine, tevhidine, inancına, anlayışına, geleneğine, göreneğine kastedenlere cevap oluyoruz. Ayak basmadık yer bırakmamalıyız. Girmedik mağara bırakmamalıyız. Rehavete kapılmamalıyız. Meseleyi sadece orada bir terör örgütünü bitirme meselesi olarak görmemeliyiz. Onun ötesinde büyük işlerimiz var.

Dünyada zengin olan fukarayı ezdi. Haksızla güce sahip olanların haklıyı düşünmediği milyonlarca, milyarlarca insanın yoksulluğa sürükledikleri bir anlayışa ancak Anadolu coğrafyasından güçlü bir ses verebiliriz. Onun için bizi meşgul ettikleri prangalardan kurtulmalıyız. Meşgul ettikleri prangalardan bir tanesi tam 40 yıldır bu terör örgütüdür."