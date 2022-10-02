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    Süleyman Soylu, Tokatlı şehit polisin evinde gözyaşlarını tutamadı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokatlı şehit polis memuru Mustafa Çalışgan'ın taziye evinde konuşma yaptığı sırada duygu dolu anlar yaşadı.
    • 02.10.2022 - 19:20
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    Süleyman Soylu, Tokatlı şehit polisin evinde gözyaşlarını tutamadı

    Tokatlı polis memuru Mustafa Çalışgan (34), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit oldu.

    Şehidin ailesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte şehit ailesine ziyarette bulundu.

    Gözyaşlarını tutamadı

    Bakan Soylu, şehidin babası Mehmet Çalışgan'a şehidin tabutuna örtülü Türk bayrağı ile fotoğrafını takdim etti.

    Kısa bir konuşma yapa Bakan Soylu, gözyaşlarına hakim olmadı.

    Süleyman Soylu, Tokatlı şehit polisin evinde gözyaşlarını tutamadı #1

    "Allah sabır versin, ateş düştüğü yeri yakar"

    Bakan Soylu, konuşmasında "Mustafa milletimizin başına bela olan terör örgütüyle sınırda arkadaşlarıyla birlikte sınırımızın ötesinde hepimizin hayal etmek istediği, oraya gittiğimiz zaman cesaretlerini, milletimizin nazarı ile duası büyük bir görevi üst bölgesine sızma esnasında iki teröristi etkisiz hale getirdi. Ardından maalesef, hocam biraz önce ifade etti. Senin sevdiklerine dost bakıyoruz. Seni sevmeyenlere düşman bakıyoruz. Terör örgütü orada beslemeye çalışanların attığı anti tank füzesi ile yaralandı. Gazi oldu. Ardından da şehit olduk. Bize büyük bir yük bıraktılar. Büyük bir sorumluluk bırakılar. Onun farkındayız. Şehitlik inşallah bize nasip etsin. Benim duam odur. Annesine, babasına, kardeşlerine, ailelerine, yakınlarına Allah sabır versin. Ateş düştüğü yeri yakar. İçerideki kor büyüktür. Ama Peygamber Efendimize komşu olmuştur. Mükafatı büyüktür. Allah cennete kavuştursun" ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu, ziyaretin ardından taziye evinden ayrıldı.

    Süleyman Soylu, Tokatlı şehit polisin evinde gözyaşlarını tutamadı #2

    Süleyman Soylu, Tokatlı şehit polisin evinde gözyaşlarını tutamadı #3

    Süleyman Soylu, Tokatlı şehit polisin evinde gözyaşlarını tutamadı #4

    Süleyman Soylu, Tokatlı şehit polisin evinde gözyaşlarını tutamadı #5

    Süleyman Soylu, Tokatlı şehit polisin evinde gözyaşlarını tutamadı #6


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