Süleyman Soylu: Trafikte hedefimiz, sıfır can kaybı

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından 1 Ocak-12 Eylül tarihleri 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında trafik kazalarında ölenlerin sayısının azaldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, trafikteki can kayıplarını önlemek için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Ülke içerisindeki olumsuz durumlar karşısında harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 1 Ocak-12 Eylül tarihleri arasında yaşanılan trafik kazası verilerini bildirdi.

Trafik kazalarında azalma var

İncelenen verilere göre, 1 Ocak-12 Eylül tarihlerinde 2021 yılında ölümlü kaza sayısı bin 353 iken, 2022 yılında bin 302 oldu.

Ölüm oranları değişti

Bir diğer yandan 2021 yılında ölü sayısı bin 642’den bin 574’e düştü. Ayrıca, yine aynı tarihlerde ‘100 Bin Motorlu Araca Düşen Kaza Oranı’nda; 2021 yılında ölümlü kaza sayısı yüzde 5,43’ten yüzde 4,99’a düşerken, ölü sayısı ise yüzde 6,59’dan yüzde 6,04’e geriledi.

"Hayata saygı duyalım"

Bir diğer yandan Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Trafikte hedefimiz, sıfır can kaybı. 1 Ocak-12 Eylül tarihleri arası, 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında kaza yerinde can kaybı sayısı 68 kişi daha az oldu. Lütfen, kurallara uyalım. Hayata saygı duyalım."