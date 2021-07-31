Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız

Manavgat'a giden Bakan Soylu yaptığı paylaşıma, "Vatandaşımızın gözyaşını mutluluk gözyaşına çevirmek için, devletimizin tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındayız" notunu düştü.

Türkiye son birkaç gündür, birçok bölgede çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın nedeniyle ise birçok kişi, iş yeri ve ev zarar gördü.

Devlet yangının çıktığı ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bölgeden ayrılmadı.

Bölgeye giden bir diğer bakan ise Süleyman Soylu oldu.

"VATANDAŞIMIZIN GÖZYAŞLARINI MUTLULUĞA ÇEVİRECEĞİZ.."

Bölgede vatandaşlarla bir araya gelen ve çekilen kareleri Twitter hesabından paylaşan Soylu şu ifadeleri kullandı;

"Afetin yaralarını hızla sararak, vatandaşımızın gözyaşını mutluluk gözyaşına çevirmek için devletimizin tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındayız."