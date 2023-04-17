Süleyman Soylu, Turgut Özal’ı andı Turgut Özal’ın “Demokrasi ve kalkınma mücadelesiyle bu ülkeye çağ atlatan” bir lider olduğunu hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30’uncu vefat yıl dönümünde 8’inci Cumhurbaşkanı’nı andı. Bakan Soylu, Özal için "Milletimizin gönlünde taht kurdu" dedi.

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Bugün, Türkiye’nin 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölüm yıl dönümü…

Kendi döneminde Türkiye’nin önünü açan çalışmalara imza atarak rol model olan Özal, 30’uncu vefat yılında bir kez daha minnetle anılıyor.

Bakan Soylu, Özal'ı andı

Başbakanlığı döneminde Türkiye ekonomisinin büyümesini sağlayan, uğradığı silahlı saldırı sonrasında bile “Allah'ın verdiği ömrü ondan başka alacak yoktur, biz de ona teslim olmuşuzdur” diyerek dirayetini ortaya koyan, Türkiye'yi ithal ikamesi modelinden ihracat önderliğinde büyüme modeline dönüştürmeyi başaran, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde de pek çok sanayi tesisi kuran Özal için bir anma mesajı da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi.

"Bu ülkeye çağ atlattı"

Turgut Özal’ın fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı: