Süleyman Soylu Türkiye ekonomisini değerlendirdi

İçişleri Bakanı Soylu, temmuz ayından itibaren Türkiye'de büyümenin hız kazanacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programa katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, kaymakamlar ve belediye başkanları ile gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Süleyman Soylu, ziyareti sonrası belediye önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Soylu, konuşmasında Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"EKONOMİ TEMMUZ AYINDA ATAĞA KALKACAK"

Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin büyüyeceğini vurgulayan Soylu, "Göreceksiniz, temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki.

"ALMANYA'SI, İTALYA'SI, AMERİKA'SI ÇATLAYACAK"

Etrafımızdaki Almanya'sı da Fransa'sı da İngiltere'si de İtalya'sı da hele o her şeye burnunu soka Amkerika'sı da çatlayacak, patlayacak. Hazır mıyız buna." ifadelerine yer verdi.

Soylu: Temmuz ayından itibaren ülkemizin ekonomisi atağa kalkacak