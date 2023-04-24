Türkiye, seçimini yapmak için geri sayıma geçti…
Siyasilerin seçmenle buluşmaları hız kazanırken, İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, bugün Sarıyer’deydi.
AK Parti İlçe Başkanlığı’nın kahvaltı programına katılan Soylu, STK, muhtarlar, kanaat önderleri, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.
"Bütün adımlar, Cumhurbaşkanımız tarafından atıldı"
Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi’ye de giden Soylu, esnafla buluştu.
Burada partililere seslenen Soylu’nun gündeminde son zamanlarda yeniden ayyuka çıkarılan mezhep tartışması vardı.
Soylu, “Türkiye, her şeyini bir arada götürebilme kabiliyetine sahiptir. Bugün Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, kurulamazdı. Bunu Alevi kardeşlerimizden oy alalım diye yapmadı. Türkiye’nin, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olduğu için yaptı. Bu ülkede azınlıklarla ilgili bütün adımlar, yine Cumhurbaşkanımız tarafından atıldı. Bunlar geçmişte konuşulmaktan bile imtina edilen adımlardır. Türkiye, yaşayan herkese bir eminlik sağlamıştır.” dedi.
"Şu anda ne yapacağını şaşıran bir Avrupa yönetimi var"
“Bizim düşüşümüzü kendi çıkışıyla beraber bütünleştiren ve şu anda ne yapacağını şaşıran bir Avrupa yönetimi var” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:
Enerjiye muhtaç, yaşlanan bir nüfusları olduğu için özellikle üretim konusunda tıkanan bir Avrupa var. Bunun yanında 20’nci yüzyılın başında oluşturduğu yapı, savunma sanayi, yolları, köprüleri, tesisleri, barajları, istismara fırsat vermeyen anlayışı, değerlerini erozyona uğratmayışı ile Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde çok önemli adımlar atmıştır.
"Sapkın adımlara müsaade etmeyeceğiz"
Muhalefete de yüklenen Soylu, şunları söyledi:
Eğer siz, büyükelçilerle oturup Türkiye'nin gelecek pazarlığını yaparsanız, bu Allah'ın da milletin de gücüne gider. Çünkü o çocuklar orada şehit oluyor. Bu millet hala terörün maliyetini ödüyor. Şimdi diyor ki; oradaki terör koridorunu bir vesileyle kaldıracağım. Ya da diyor ki; iç güvenlik operasyonlarını bitireceğim. Kimse kusura bakmasın, ben kızların kızlarla erkeklerin erkeklerle evlenmelerini kabul etmiyorum. Onlar kabul ediyorlarsa, buyursun başlasınlar. Ama bunu siz Türkiye’ye öneremezsiniz. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Eğer bu ülke bize bir emanet verdiyse, çocukların geleceği için aile yapısının korunmasını için verdi. Anayasa’da koskocaman yazıyor. Bu tip sapkın akımlarla aile yapımızı ortadan kaldırmalarına müsaade etmeyeceğiz.