Süleyman Soylu: Türkiye, Erdoğan ile birlikte önemli adımlar atmıştır Muhalefetin terör ve LGBT konusunda Türkiye’yi farklı bir noktaya götürmek istediğini dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

ensonhaber.com

Türkiye, seçimini yapmak için geri sayıma geçti…

Siyasilerin seçmenle buluşmaları hız kazanırken, İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, bugün Sarıyer’deydi.

AK Parti İlçe Başkanlığı’nın kahvaltı programına katılan Soylu, STK, muhtarlar, kanaat önderleri, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

"Bütün adımlar, Cumhurbaşkanımız tarafından atıldı"

Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi’ye de giden Soylu, esnafla buluştu.

Burada partililere seslenen Soylu’nun gündeminde son zamanlarda yeniden ayyuka çıkarılan mezhep tartışması vardı.

Soylu, “Türkiye, her şeyini bir arada götürebilme kabiliyetine sahiptir. Bugün Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, kurulamazdı. Bunu Alevi kardeşlerimizden oy alalım diye yapmadı. Türkiye’nin, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olduğu için yaptı. Bu ülkede azınlıklarla ilgili bütün adımlar, yine Cumhurbaşkanımız tarafından atıldı. Bunlar geçmişte konuşulmaktan bile imtina edilen adımlardır. Türkiye, yaşayan herkese bir eminlik sağlamıştır.” dedi.

"Şu anda ne yapacağını şaşıran bir Avrupa yönetimi var"

“Bizim düşüşümüzü kendi çıkışıyla beraber bütünleştiren ve şu anda ne yapacağını şaşıran bir Avrupa yönetimi var” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

Enerjiye muhtaç, yaşlanan bir nüfusları olduğu için özellikle üretim konusunda tıkanan bir Avrupa var. Bunun yanında 20’nci yüzyılın başında oluşturduğu yapı, savunma sanayi, yolları, köprüleri, tesisleri, barajları, istismara fırsat vermeyen anlayışı, değerlerini erozyona uğratmayışı ile Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde çok önemli adımlar atmıştır.

"Sapkın adımlara müsaade etmeyeceğiz"

Muhalefete de yüklenen Soylu, şunları söyledi: