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    Süleyman Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 180'in altına düştü

    İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'deki terörist sayısına ilişkin son bilançoyu paylaştı.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 10:27
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    Süleyman Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 180'in altına düştü

    İçişleri Bakanı Soylu, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

    "Terörist sayısı Türkiye'de 180'in altına düştü.

    3,5 milyon Afganlı var İran'da. 2 milyonu hareket etmeye hazır, günlük 2 bin kişinin kişinin geldiğini düşünürsek çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız."

    AYRINTILAR GELECEK...

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