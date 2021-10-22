Süleyman Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 180'in altına düştü

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'deki terörist sayısına ilişkin son bilançoyu paylaştı.

İçişleri Bakanı Soylu, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Terörist sayısı Türkiye'de 180'in altına düştü.

3,5 milyon Afganlı var İran'da. 2 milyonu hareket etmeye hazır, günlük 2 bin kişinin kişinin geldiğini düşünürsek çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız."

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