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- Süleyman Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 180'in altına düştü
Süleyman Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 180'in altına düştü
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'deki terörist sayısına ilişkin son bilançoyu paylaştı.
- İHA
- 22.10.2021 - 10:24
- Güncelleme : 22.10.2021 - 10:27
İçişleri Bakanı Soylu, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
"Terörist sayısı Türkiye'de 180'in altına düştü.
3,5 milyon Afganlı var İran'da. 2 milyonu hareket etmeye hazır, günlük 2 bin kişinin kişinin geldiğini düşünürsek çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız."