Süleyman Soylu: Ülkemizdeki terör olayı sayısı yüzde 95 oranında azaldı

İzmir'de katıldığı törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör eylemlerine değinerek "2016'dan bugüne ülkemizdeki terör olayı sayısı yüzde 95 oranında azaldı" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni, Sabancı Kültür Sarayında gerçekleştirildi.

Törene İzmir protokolünün yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Terörle mücadeleye değinen Soylu, önemli olanın sonuca ulaşmak olduğunu savundu.

"Eğer olumlu bir sonuca ulaşıyorsanız, doğru yoldasınız demektir" diyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Terör olayı sayısı yüzde 95 oranında azaldı"

"2016'dan bugüne ülkemizdeki terör olayı sayısı yüzde 95 oranında azaldı. Terör örgütüne katılım, geçmişteki 5 binli sayılardan 2021 itibarıyla 51’e düştü, bugün ise 41 seviyesindedir. 2016’dan bugüne toplam 2 bin 204 terörist teslim oldu, bunların da bin 168’i ikna yöntemiyle gerçekleşti. Eskiden bin 500-2 bin kişiyle kamp yapan terör örgütünün bugün Türkiye sınırları içindeki tüm aktif terörist mevcudu 120’nin altını görmüştür.





"Uyuşturucuda da yüzde 25'lik bir azalış söz konusu"

Peki uyuşturucuda ne oldu? Her şeyden önce, kurduğumuz saha baskısıyla eroin rotasını değiştirdik. Madde bağlantılı ölümler 2017’de 941’e ulaşmıştı, geçen yılsonu itibarıyla bu sayı 270’e düştü, bu yıl da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik bir azalış söz konusudur. Uyuşturucu imal ticaret suçuna ilk kez bulaşanların sayısı 2019-2021 arasında 18 bin 806’dan yüzde 20 azalışla 15 bin seviyesine geldi. Bu yıl da halen 12 bin seviyesindedir. Yani azalış devam etmektedir.

Özellikle sınır güvenlik sistemlerimiz tamamlandıkça hem kaçak göçmen girişlerinde, hem uyuşturucu girişlerinde hem de terörist girişlerinde önemli azalışlar meydana geldi. 2016’da toplam eroin yakalamalarımızın yüzde 24’ü Ağrı, Van ve Hakkari illerinde gerçekleşirdi.

"Bu netice bize gelecekteki türkiye'nin işaretini vermektedir"

2021 yılında bu oran yüzde 76’ya çıktı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES üzerinden 534 bin ihbar aldık, bunların yüzde 59’u asıllı ihbarlardı. Tüm ihbarlara müdahale ettik. Elektronik kelepçe izleme merkezimizde halen aktif olarak 723 vakayı takip etmeye devam ediyoruz.

Trafik kazalarında 2017’de yılda 7 bin 427 can kaybı yaşamıştık. Araç sayısı ve nüfus artmasına rağmen 2020 yılında 4 bin 866 sayısına düştük. Salgın sonrası sürücü davranışlarının etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi bir artış yaşandı, 5 bin 362 oldu. Benzer şekilde evden hırsızlık olaylarında da günlük ortalamayı 281 seviyesinden 153 bandına çekmeyi başarmış olduk. Bu netice, bize gelecekteki Türkiye’nin işaretini vermektedir"







