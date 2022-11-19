Bütçe görüşmelerinde devletin güvenlik güçlerine uyuşturucu Kaçakçılığı iftirası atan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'lileri iddiayı ispat etmeye çağırdı.

TBMM'de devam eden bütçe maratonunda İçişleri Bakanlığı bütçesi komisyonundan geçti.

Dün yapılan görüşmelere ise yaşanan tartışmalar damga vurdu.

Görüşmeler sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvenlik güçlerine attığı uyuşturucu iftirası da gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirası

Kılıçdaroğlu, devletin uyuşturucu ticareti yaparak cari açığını kapattığını söylemiş, ülkesi için canını ortaya koyan polis ve jandarmamızı zan altında bırakmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu iftirasını toplantıda CHP'li Engin Özkoç gündeme getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu iftiraya sert sözlerle tepki gösterdi.

Süleyman Soylu: Uyuşturucu iddiasını ispat etmeyen şerefsizdir VİDEO

"Kimin aklına böyle bir şey geliyor?"

Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Biz milletimizi uyuşturucuyla mücadeleye, gençlerimizi uyuşturucudan korumak için elimizden gelen her şeyi ortaya koymak ve bütün kurumları bu konuda sevk etmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz ve bunu…

Orada çıkacaksınız ne diyeceksiniz. İşte, “Türkiye cari açığını kapatmak için cari uyuşturucu ticareti yapacak, Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapacak.” Bu salonda kimin aklına böyle bir şey geliyor ya.

"İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir"



Karaparayı aklayan da şerefsizdir, uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir; bu kadar basit .

Hadi bakalım; ispat etmeyen şerefsizdir hadi bakalım. İspat etmeyen şerefsizdir. İspat etmeyen şerefsizdir. Siz kimsiniz ya? Namusumuzu biz burada mı bulduk, namusumuzu biz burada mı bulduk, siz kimsiniz?





"Menderes’i de böyle astınız siz"

Her türlü herzeyi yersiniz, her türlü işi yaparsınız ondan sonra dönersiniz insanları suçlarsınız. Aynen Menderes’i böyle astınız siz, siz astınız; Menderes’i aynen böyle siz astınız, aynı iftiralarla astınız. Siz Erbakan’a aynısını yaptınız; siz Tansu Çiller’e aynısını yaptınız; siz Der Spiegel’le aynı ortaklığı yaptınız; siz CIA’yle aynı ortaklığı yaptınız.

"İspat etmezseniz şerefsizsiniz"



Hiç durmadınız, bu güne kadar hiç durmadınız. Karaparayı , uyuşturucu parasını ispat etmezseniz şerefsizsiniz, bin kere şerefsizsiniz, on bin kere şerefsizsiniz. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey.

"Bu devlete iftira ettirmeyiz biz"



Bu memleket sizin FETÖ’cülüğünüzle, PKK’cılığınızla, terör örgütlüğünüzle beraber yarına gidecek memleket değil; hadi oradan. Bu devlete iftira ettirmeyiz biz, bu devlete iftira ettirmeyiz biz.

Bütün devleti, polisi, jandarmayı, askeri, sahil güvenliği, narkotiği, herkesi ama herkesi, siz uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayacaksınız; kimle suçlayacaksınız?"