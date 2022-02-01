Süleyman Soylu: Uyuşturucu operasyonlarını gündüz yapalım

Geçtiğimiz yılki operasyonların bilançosunu açıklayarak rekor maddeler ele geçirildiğini duyuran Bakan Süleyman Soylu, gece yapılan baskınların gündüz yapılması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da bir otelde düzenlenen "Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakan Süleyman Soylu, toplantıda uyuşturucu ile mücadeleye değindi.

"OPERASYONLARI GÜNDÜZ YAPALIM"

Operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım.

"ALENİ ŞEKİLDE TÜM ÜLKEYE YAYALIM"

Aleni şekilde yapıp gerçekleştirelim. Bunu tüm ülkeye yayalım."





"CUMHURİYET TARİHİ REKORLARI KIRILDI"

2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırıldığını belirten Bakan Soylu, "22 ton 234 kilogram eroin, 2 ton 841 kilogram kokain ele geçirdik. 5 ton 518 kilogram metamfetamin, 8 milyon 454 bin 308 adet sentetik ecza ele geçirdik. Bunlar da Cumhuriyet tarihi rekorudur." ifadelerine yer verdi.