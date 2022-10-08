Uyuşturucuyla mücadeleden asla taviz verilmeyeceğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyete "Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın" talimatını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye de değindi.

Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucuyla mücadeleden asla taviz verilmeyeceğini belirten Soylu, emniyet birimlerine de talimat verdi.

"Uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz"

"15 Temmuz öncesi Türkiye'de hapishanelerde 35 bin uyuşturucu satıcısı vardı. Yargıyla, emniyet güçlerimizle, jandarma güçlerimizle şu anda ne kadardır? 116 bin kişiyi içeri tıktık. Buradan söylüyorum. Okulların önünde uyuşturucu satılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz." diyen soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talimat veriyorum uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın"

"Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını karın, ayaklarını kırın. Bizim aile yapımızı, gençlerimizi, geleceğimizi zehirlemek istiyor. Bu, bizatihi Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonudur. Onlar kendi gençlerini zehirliyor ve uyuşturuyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz"

Süleyman Soylu: Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın VİDEO