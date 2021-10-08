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    Süleyman Soylu: Van Başkale'de 753 paket eroin ele geçirildi

    Bakan Soylu, Başkale'de 383 kilogram 122 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 17:39
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    Süleyman Soylu: Van Başkale'de 753 paket eroin ele geçirildi

    Van'da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    Narkotik, KOM ve İstihbarat birimleri rekor bir operasyona imza attı.

    Başkale'de 753 paket halinde 383 kilogram 122 gram eroin ele geçirildi.

    "5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile operasyonda emeği geçen tüm polisleri tebrik ederek şu sözleri kullandı:

    “Van Başkale'de; Emniyet Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerimizin operasyonuyla; 753 paket halinde 383 kg 122 gr eroin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltında. Kahraman Polislerimizi ve Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

    Süleyman Soylu: Van Başkale de 753 paket eroin ele geçirildi #1

    Süleyman Soylu: Van Başkale de 753 paket eroin ele geçirildi #2

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