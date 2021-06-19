İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Kurulda konuşma yapan İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadeleye değindi.

Bakan Soylu, konuşmasında, "17 Haziran'da Van’da bir araç durduruldu ve arkadaşlarımız C4 patlayıcı ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı. 18 Haziran'da Mardin Nusaybin'de büyükşehre hareket halindeki bir araçta 1,6 kilogram C4 ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

Soylu'nun duyurduğu operasyonların detayları da ortaya çıktı.

VAN'DA 3 GÖZALTI

Buna göre, 17 Haziran'da Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Araçtaki aramada; C-4 patlayıcı madde bulunduğu değerlendirilen, hoparlör içine yerleştirilmiş, mıknatıslı bomba düzeneği ile kumandası ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

Süleyman Soylu: Van ve Mardin'de C4 patlayıcılar ele geçirildi VİDEO

MARDİN'DE DE 3 KİŞİ YAKALANDI

Mardin'deki operasyonla ilgili alınan bilgiye göre ise PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca Nusaybin ilçesinde bombalı eylem yapılacağına yönelik istihbari bilgiler edinildi. Bunun üzerine eylem hazırlığındaki şüphelilerin içinde bulunduğu araç, 18 Haziran günü saat 23.15'te Midyat yolunda durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi, gözaltına alındı. Araç içinde yapılan aramada 1,6 kilogram plastik patlayıcı, 2 fünye, 4 adet 9V pil ile araç altına yerleştirilecek şekilde, üzerine cep telefonu monte edilmiş düzenekten oluşan el yapımı bomba ele geçirildi.