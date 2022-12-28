İçişleri Bakanı Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayarak bir konuda yardım istediğini belirtti. Açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt veren İmamoğlu, "Bu kuyruklu bir yalan" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında belediyelerde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu geçtiğimiz günlerde İBB'de personel olarak çalışan bazı kişilerin terörle bağlantısı bulunduğunu açıklamıştı.

İmamoğlu'na yanıt verdi

Akabinde İçişleri Bakanlığı, İBB'ye yönelik terör soruşturması başlattı.

Bakan Soylu yaptığı basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'terör' soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya da yanıt verdi.

"Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor"

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biraz önce İBB Başkanı'nın bu konudaki açıklamalarını takip ettik. Herkesin kendisini savunma hakkı vardır. Bu hem doğal bir haktır hem de demokrasi içinde olması gereken bir gerçekliktir. Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Bu yaşanmışlıklardan öğrendiğimiz bir şey de terör örgütlerinin meşru alanları kullanmaları, meşru alanlara sızmasıdır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Dağdaki terörle mücadele ne kadar zorsa bu ondan biraz daha zordur. Çünkü dağdaki teröristi biliyorsunuz.

Zaman zaman terörle iltisaklı belediyelere görevlendirmeler yapıldı. Yöneticilere 900 yıla yakın cezalar çıktı. Doğu ve güneydoğuda PKK ve KCK ile irtibatlı olduğu tespit edilen belediye başkanları, meclis üyeleri, personel görevden alındılar. FETÖ'den devlete sızmış yaklaşık 165 bin kişi kamudan çıkarıldı. Bizim bakanlığımızdan 50 bini aşkın kişi çıkarıldı.

Süleyman Soylu: Ekrem İmamoğlu beni aradı VİDEO



"İmamoğlu saygılarını sunarak beni aradı"

Birtakım siyasal saiklerle ve siyasal baskılarla Avrupa'dan ve Türkiye'den bize geri adım attırmaya çalışanlar elbette başarılı olamazlar. İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda 'CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun?' diye bir ricası da olmuştur. Ama 'Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız' dedik ve yaptık. İşine geldiğinde alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin.

"Böyle bir ikiyüzlülüğün sahibi olmadık"

Bu iki yüzlülüktür. Bunu tarihin akışına bırakıyorum. Ömrümüz boyunca böyle bir ikiyüzlülüğün sahibi olmadık. Allah da muhafaza etsin böyle bir iki yüzlülükten. HDP'yi ve PKK'yı takip ettiğimiz için belediyelerde ne olduğunu biliyoruz. 'Biz bu insanları işe almadık' diyebilirler mi? İlişkiyi kiminle kurdunuz? Terör örgütü PKK, yıllardır elinde bulundurduğu belediyeler vasıtasıyla dağda etkisiz hale getirilenlerin kardeşlerini, akrabalarını ve yakınlarını belediyelerde işe alıyor. Bahsettiği Arif Yıldırım başından beri bu ekibin içindedir. Sonradan atanma söz konusu değildir. Bu da yalandır." ifadelerini kullandı.

"Bu kuyruklu bir yalan"

Bakan Soylu'nun açıklamaları devam ederken Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan."