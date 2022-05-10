Süleyman Soylu: Vatandaşlık kazanmak, basit bir iş değildir

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almanın basit bir iş olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, kanunların açık olduğunu belirterek "Burası çadır devleti değildir" dedi.

Son zamanlarda özellikle sosyal medyanın da etkisi ile mülteciler konusu gündemden düşmezken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların nüfus yapısını değiştireceği yönünde de endişeler çokça konuşulur oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda, konuya açıklık getirdi.

Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçerek, nüfus yapısını değiştirmek gibi bir kabiliyetinin söz konusu olmadığının altını çizen Bakan Soylu, 2023 sürecine girerken açıkça tahrik alanları oluşturulmak istendiğini, göç konusunun o tahrik alanlarının bir numaralı malzemesi haline getirildiğini vurguladı.

AA’nın haberine göre; Bakan Soylu, göçmenler üzerinden yürütülen tahrik kampanyasının en öne çıkan başlıklarından birinin de göçmenlerin vatandaş yapılması meselesi olduğunu söyledi.

“Devlet ciddiyetinden yoksun bihaber, deli saçmalarıdır”

Bakan Soylu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Net bir şey söylemek isterim. Bu dezenformasyon sürecinin aktörlerinin rakamları yalan, anlattıkları süreç uydurma, yazdıkları senaryolar da devlet ciddiyetinden yoksun bihaber, deli saçmalarıdır. Kendi yalanlarına o kadar kaptırmışlar ki vatandaşlık verme yetkisinin göç idaresinde değil, maalesef bunu ana muhalefet partisi genel başkanı da zikretti, üzülerek ifade etmek istiyorum, nüfus idaresinde olduğunu da bilmiyorlar. İşi kimin yaptığını bilmiyorlar, sürecin nasıl işlediğini bilmiyorlar, şartları bilmiyorlar."





“Sürekli kendimizi sınava tabi tutuyoruz”

Sadece bir dalgaya kapılıp, "Bu da böyledir." demenin devlete, Türkiye'nin geldiği noktaya ve milletin hak ettiklerine hiçbir şekilde yakışmadığını vurgulayan Bakan Soylu, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bizim Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze, il ve ilçe müdürlüklerimize yılda 25 milyon insan girer. Devletimizin en çok sınandığı merkezler buralardır. Peki şikayet? Biz CİMER'den, kendi şikayet mekanizmalarımızdan, her yerden bunları takip ediyoruz. Ötesinde başka bir şey daha yapıyoruz. Hizmet verdiğimiz bütün alanlarda hizmet alan vatandaşlarımızın önemli bir ölçeğini arıyoruz, 'Hizmetimizden, personelimizden, mekandan memnun musunuz?' gibi 5 soru soruyoruz. Sürekli kendimizi sınava tabi tutuyoruz. Onun için devlet bu kadar ciddi şekilde bu meselelere eğilirken, bu konuda dönem dönem 'Devletin e-Devlet bilgileri çalındı. Devlet vatandaşlıkları verirken neler yapıyor bilinmiyor' gibi gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan ve bir kişinin kendi devletine yakıştırmaması lazım gelen bir anlayışın paylaşılmasını eğer bilmeden yapılan bir şey değilse devletin itibarını altüst etmek, otoritesizlik oluşturabilmek, kurallar ve ilkelere bağlı olarak çalışan bütün kurumları suçlamak olarak hem de mesnetsiz bir şekilde iftira atmak olarak değerlendirilebilir."

Kendi devletini değil bağlı bulunduğu ülkelerin menfaatlerini savunmakla görevlendirilen kişiler olduğuna işaret eden Soylu, bunları zaten deşifre ettiklerini dile getirdi.

“Kimse kusura bakmasın burası bir çadır devleti değildir”

Gündemde kalabilmek, birtakım korkular üzerinden vatandaşların gönlüne telaş düşürebilmek için yapılan açıklamaların kamu kurumları tarafından cevaplandığını belirten Bakan Soylu, gezici otobüslerde vatandaşlık verme işleminin yapıldığına ilişkin yalanla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Kimse kusura bakmasın burası bir çadır devleti değildir. Ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmek gibi bir kabiliyeti söz konusu olabilir ne bu idarenin ve devletin, hükümetin, ülkenin nüfus projeksiyonunu başıboş bırakması söz konusu olabilir ne de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak öyle gelişigüzel basit bir iş olabilir. Kanunlar açıktır, prosedürler açık ve nettir.

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir”

Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir. 113 bin 654'ü reşittir, 60 bin 930'u erkek, 52 bin 724'ü kadındır. 87 bin 296'sı çocuktur.

“İstanbul'da Özel Türk Soylular Ofisi kurduk”

Afganistan uyruklu sayısı da 37 bin 69'dur. Bunun 17 bini Türkmendir. Uygur Türklerinin bir kısmının ikameti yoktu, bir kısmı vatandaş değildi. Şimdi biz hepsini uzun dönemli ikamete çevirdik. Uygur Türkleri dahil olmak üzere Bulgaristan, Yunanistan ve diğer Orta Asya'daki Türk soylular dahil olmak üzere hepsine İstanbul'da Özel Türk Soylular Ofisi kurduk. Bütün hizmetlerini oradan alıyorlar.

“6 bin 787 Uygur Türkü vatandaş oldu”

Şu anda 6 bin 787 Uygur Türkü vatandaş oldu ve yine 2 bininin de vatandaşlık işlemleri devam ediyor. 101 bin 995 Ahıska Türkü vatandaş oldu. Şimdi 2 bin Ahıska Türkünü daha Bitlis Ahlat'ta iskana tabi tutuyoruz."

Yabancı yatırımcılardan elde edilen gelir 7 milyar 530 milyon dolar

Soylu, 25 bin 969 yabancı yatırımcının da yine gerekli kriterleri sağlayarak vatandaşlık hakkı kazandığı, bu yabancı yatırımcılardan elde edilen gelirin 7 milyar 530 milyon dolar olduğunu belirten Soylu, bu insanların yatırımlarının sadece emlak yatırımı olmadığını, iş ve gayrimenkul yatırımları da olduğunu aktardı.

Öte yandan Bakan Soylu, hazırlanan slayt üzerinden Türk vatandaşlığını kazanmanın yollarına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

“Affa uğramış olsa dahi 6 aydan fazla hapis cezası alan yabancıların başvuruları reddedilir”

Genel olarak, evlenme yoluyla ve istisnai olarak 3 tür Türk vatandaşlığı kazanma yönteminin olduğunu, başvuru şartlarını taşıyan yabancıların il güvenlik soruşturmalarının yapıldığını vurgulayan Soylu, açıklamalarını şu ifadelerle noktaladı:

"Mülakat, il güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca görülen ile taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş, zaman aşımına uğramış, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa dahi 6 aydan fazla hapis cezası alan yabancıların başvuruları reddedilir."

