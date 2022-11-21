İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'teki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda teröristlerce ateşlenen 5 roket, bir okul ve yerleşim yerlerini vurdu.

Saldırıda ölen 3 kişiden 1'inin öğretmen, 1'inin ise çocuk olduğunu belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karkamış ilçesinde yaptıkları incelemelerin ardından Nizip'e geçerek, roketli saldırıda görev yaptığı okulda hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın ailesini ziyaret etti.

Öğretmenin ailesine taziye ziyareti

Taziye evini ziyaret eden Bakan Soylu ve Bakan Özer, burada baba Mustafa Alkan ile görüşerek, başsağlığı diledi. Bakan Soylu ve Bakan Özer, kendilerine sarılarak gözyaşı döken baba Alkan ile bir süre görüştü.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre Soylu ve Özer, Ayşenur Alkan'ın kanının yerde bırakılmadığını belirterek, bundan sonra da gerekenin yapılacağını ifade etti.

Süleyman Soylu ve Mahmut Özer'den hayatını kaybeden öğretmenin ailesine taziye ziyareti VİDEO

