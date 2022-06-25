Süleyman Soylu ve Vahit Kirişci, yangın bölgesini inceledi

Süleyman Soylu ve Vahit Kirişci, yangın bölgesini inceledi

İki bakan, alevlerle mücadelenin devam ettiği sahada havadan incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaptığı açıklamada, orman yangınının büyük oranda kontrol altında alındığını duyurdu.

Bölgede bulunan bakanlar da yangın sahasında incelemelerini sürdürüyor.

Havadan inceleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, devam eden orman yangınına ilişkin dün havadan incelemelerde bulunmuştu.

Helikopterle denetim yaptılar

Soylu ve Kirişçi, incelemelerine bugün de devam etti. İki bakan, yangın sahasını helikopterle havadan denetledi.

Süleyman Soylu ve Vahit Kirişci, yangın bölgesini inceledi ViDEO

Yangınla mücadele çalışmaları

AA'nın haberine göre, havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başlayacak.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.