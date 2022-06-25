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    Süleyman Soylu ve Vahit Kirişci, yangın bölgesini inceledi

    İki bakan, alevlerle mücadelenin devam ettiği sahada havadan incelemelerde bulundu.
    • 25.06.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 10:31
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    Süleyman Soylu ve Vahit Kirişci, yangın bölgesini inceledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaptığı açıklamada, orman yangınının büyük oranda kontrol altında alındığını duyurdu.

    Bölgede bulunan bakanlar da yangın sahasında incelemelerini sürdürüyor.

    Havadan inceleme

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, devam eden orman yangınına ilişkin dün havadan incelemelerde bulunmuştu.

    Helikopterle denetim yaptılar

    Soylu ve Kirişçi, incelemelerine bugün de devam etti. İki bakan, yangın sahasını helikopterle havadan denetledi.

    Süleyman Soylu ve Vahit Kirişci, yangın bölgesini inceledi ViDEO

    Yangınla mücadele çalışmaları

    AA'nın haberine göre, havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başlayacak.

    Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

    Süleyman Soylu ve Vahit Kirişci, yangın bölgesini inceledi #1

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    Süleyman Soylu ve Vahit Kirişci, yangın bölgesini inceledi #4

    Süleyman Soylu ve Vahit Kirişci, yangın bölgesini inceledi #5


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