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Ankara siyasetinde koridorlar hareketli...

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç devam ediyor.

GÜNDEME İLİŞKİN KONUŞTU

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

Süleyman Soylu gazetecilerin gündeme yönelik sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Süleyman Soylu'nun gündeminde Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan terörsüz Türkiye hedefi de vardı.

Soylu yeni sürecin geçmişteki 'çözüm süreci' ile bir bağlantısının olmadığını kaydederek, "Devlet bey ve Tayyip Erdoğan bilgeliklerinin zirvesindeler. Türkiye'nin terörle mücadelesini küçümseyenlere ah ediyorum. Bu Türkiye'nin başardığı bir iştir" dedi.

"KURUCU AKIL OLMADAN PKK'DA KİMSE ADIM ATAMAZ"

"40 yıl terörün bir etkisi oldu mu oldu. Türkiye şunu başardı mı? Türkiye terörü etkisiz hale getirecek bir notaya çekti mi çekti" diyen Soylu şunları kaydetti:

Bugün Pençe Kilit kapandı, Kuzey Irak'ta derinlikler oluşturuldu. İşim bittiği zaman istihbarat raporlarının hepsini okumuşumdur. PKK kurulduğu günden itibaren statükosu aynıdır. PKK 4 ana unsurla kuruldu; Türkiye, Kandil Suriye ve Avrupa. İran'ı saymıyoruz. 4 ana unsur bunlar. PKK bu 4 ana unsurunda değişikliğe gidebildi mi? PKK'yı kuran Abdullah Öcalan 25 yıldır cezaevinde. Dünya değişti, ülkeler değişti, devlet anlayışları değişti, savunma anlayışları değişti. Terör örgütü PKK'yı Abdullah Öcalan kurmuştur, bütün canilikleri Öcalan yapmıştır. Kurucu aklının izni olmadan PKK'da hiç kimse bir adım atamaz. Öcalan'ın yanına bir avukat bir de telefon koyun Kandil'dekilerin Avrupa'dakilerin ve Suriye'dekilerin nasıl hizaya geleceklerini göreceksiniz. Abdullah Öcalan acımasız bir katildir bunu en iyi Kandildekiler bilir.

"ŞU AN YENİ ŞEYLER KONUŞULACAK"

Devlet Bey ve Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu adım, Türkiye'nin geleceği açısından en önemli adım olduğunu düşünüyorum bu çok net. Bu iki insan hayatının son dönemlerinde tecrübelerinin en uç noktalarında ülkelerine ait gelecek nesilleri bu işin içinde ülke enerji kaybetmesin diye mücadelesi içindeler. Abdullah Öcalan çıkar silahları gömün derse Türk demokrasisi terörden arınır mı arınır. DEM üzerinden terör baskısının olmadığını söylemek mümkün mü? Şu an yeni bir şeyler konuşulacak. Eğer orada terör devleti kurulursa gelecek nesillere 50 yıllık bir bela bırakırız. Bunun geçmiş çözüm süreci ile hiçbir bağı yok. Yöntem olarak da teorik olarak da hiçbir bağı yoktur.

"BÜYÜK ADIMLAR ATILDI"

Süleyman Soylu, 45 yıldır kurulan tuzağı bozduklarını ifade ederek, terör örgütü ile müzakere iddialarına ilişkin sert çıktı.

Soylu şöyle devam etti: