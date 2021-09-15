İçişleri Bakanı Soylu, 2021 yılında yakalanan Afganlı kaçak göçmenlerin yüzde 71'inin geriye gönderildiğini açıkladı.

Türkiye, Suriye'deki iç savaştan kaçan milyonlarca göçmene ev sahipliği yaparken Afganistan'da yönetim değişti.

ABD'nin çekilmesiyle birlikte kısa sürede yönetimi devralan Taliban, ülkede kaosa neden oldu.

AFGANİSTAN'DAN GÖÇMEN DALGASI

Taliban yönetiminde yaşamak istemeyen binlerce Afgan yeni bir göç dalgasına neden oldu.

Bu dalgadan en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu. Türkiye sınırlarında düzensiz bu dalganın önüne geçilmek için bir dizi önlem alınırken yakalanan göçmenlerin geri gömnderilmesi için çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'nın ardından katıldığı 6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu: Yakalanan Afganların yüzde 71'i geri gönderildi VİDEO



"AFGAN GÖÇMENLERİN YÜZDE 71'İ GERİ GÖNDERİLDİ"

Soylu "Göç kurulunun 11. toplantısındaydım. Oraya başkanlık ettim. Bizim böyle bir kurulumuz var. Kolluk birimlerimizde buna ait attığımız adımlar var. Bunlar var çünkü bizim karşı karşıya olduğumuz göç meselesi bu sabah telaffuz ettiğim rakamlar, yakalanan göçmenler, sınırda engellenenler, geri gönderme operasyonlarımızın sayısı, dünyanın hiçbir ülkesi ile kıyas edilemeyecek rakamlardır.

2016 yılından itibaren ülke içinde yakaladığımız kaçak göçmen sayısını söyleyeyim; 1 milyon 293 bin. Avrupa'nın orta ölçekli bir ülkesinde, bırakın bu rakamı, bunun yüzde 10'u bir rakamla karşı karşıya kalınsa heralde bütün düşünceleri allak bullak olur. Bir rakam daha vereyim, 2021 yılında yakaladığımız her Afganlı kaçak göçmenin yüzde 71'ini kendi ülkesine gönderdik. Taliban'ın oradaki hakimiyetinden sonra bu oran biraz düştü yüzde 60'lar seviyesine." ifadelerini kullandı.