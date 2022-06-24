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    Süleyman Soylu: Yangına profesyonel ekiple müdahale ettik

    Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Süleyman Soylu, "Yangının başlarında yangın alanlarına sivil halkın girmesini engelledik. Sahada çok profesyonel bir çalışma oldu." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 10:35
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    Süleyman Soylu: Yangına profesyonel ekiple müdahale ettik

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde açıklamalarda bulunuyor.

    Süleyman Soylu, "Yangının başlarında yangın alanlarına sivil halkın girmesini engelledik. Sahada çok profesyonel bir çalışma oldu. Ekiplerin birbiriyle iletişimi oldu, yani aman birisine bir şey olacak mı endişesi olmadı. Profesyonel ekiplerin birbiriyle organizasyonu çok iyi oldu, hava ve kara koordinasyonu çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

    AYRINTILAR GELİYOR...


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