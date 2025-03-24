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Süleyman Soylu: Yaşananlar CHP içerisindeki taht kavgasıdır

Süleyman Soylu: Yaşananlar CHP içerisindeki taht kavgasıdır TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Bu son 4-5 gündür yaşanan mesele bizim meselemiz değildir. CHP içerisindeki taht kavgasıdır; baht kavgasıdır; rant kavgasıdır." ifadelerini kullandı.