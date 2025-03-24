Türkiye'nin gündemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen "yolsuzluk" ve "terör" operasyonu...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"Terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanırken, İBB Başkanı İmamoğlu ise serbest bırakıldı.
SÜLEYMAN SOYLU: CHP İÇERİSİNDEKİ TAHT KAVGASI
Yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklamada TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi.
Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nın Vefa ve Teşkilat iftarında konuşan Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Bu son 4-5 gündür yaşanan mesele bizim meselemiz değildir. CHP içerisindeki taht kavgasıdır; baht kavgasıdır; rant kavgasıdır."
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