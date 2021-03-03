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    Süleyman Soylu yeni denetim modelini duyurdu

    İçişleri Bakanı Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini duyurdu.
    • AA
    • 03.03.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 13:44
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    Süleyman Soylu yeni denetim modelini duyurdu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini duyurdu.

    Soylu:

    "Kontrollü Normalleşme Döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçiyoruz. 14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz"

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