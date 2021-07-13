Süleyman Soylu, 'Yeni Nüfus Şefliğini' tanıttı

Bakan Soylu, 'Modern Nüfus İdarelerinde’ kullanıma alınacak olan ‘Yeni Nüfus Şefliği'nin tanıtımını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte devlet dairelerinde de teknolojik gelişmeler ve yenilenmeler ile vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nüfus idarelerinde hizmete alınacak olan ‘Yeni Nüfus Şefliği’ tanıtımını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

“3 AYA HAZIR”

'Yeni Nüfus Şefliği' ile vatandaşlar alt soy üst soy tarama, isim denklik belgesi başvuru durumu sorgulama, vatandaşlık başvurusu sorgulama, protokol belgesi sorgulama, protokol belgesi doğrulama işlemlerini daha kolay bir şekilde halledebilecek.

Soylu, yaptığı paylaşımda, yeni işlemcilerin ‘Modern Nüfus İdarelerinde’ 3 aya hazır olacağını belirtti.

"NÜFUS'TA İŞLER HER GÜN DAHA DA KOLAYLAŞIYOR"

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sizi, Yeni Nüfus Şefliği İle tanıştırayım. Modern Nüfus İdarelerinde yeni işlemcilerimiz 3 aya hazır inşallah. Nüfus'ta işler, her gün daha da kolaylaşıyor..."