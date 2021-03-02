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    Süleyman Soylu: Yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz

    Süleyman Soylu, yeni normalleşme adımlarıyla birlikte daha yoğun bir denetim modeline geçildiğini söyledi.
    • AA
    • 02.03.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 09:44
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    Süleyman Soylu: Yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz

    Türkiye koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlerde yeni bir döneme girdi.

    Yerinde ve kontrollü normalleşme olarak adlandırılan yeni dönemde uygulanacak kuralları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısıın hemen ardından açıkladı.

    Risk haritasında mavi olan illerde geniş normalleşme kararları alınırken denetimler de yurt genelinde devam edecek.

    "YENİ VE DAHA YOĞUN DENETİM"

    Denetimlere ilişkin ilk açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

    Soylu Twitter hesabından yeni dönem için mesajını paylaştı.

    Bakan Soylu, "İllerimizin risk düzeyine göre “Kontrollü Normalleşme” döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, Maske, Mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte..." ifadelerine yer verdi.

    Süleyman Soylu: Yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz #1

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