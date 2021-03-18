Bakan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evin'de şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Bakan Soylu, terörle mücadeleye değindi.

YILBAŞINDAN BU YANA 26 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Yılbaşından bu zamana kadar düzenlenen terör operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Soylu, biri bugün olmak üzere 26 terör eyleminin engellendiğini duyurdu.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin bilançosunu da açıklayan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SÖKÜYORUZ"

İkna çalışmalarıyla teslim olan teröristlerin örgüte katılımdan 5 kat daha fazla olduğunu belirten Soylu, "40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK'nın tarihinde en çok dış destek aldığı dönemi yaşıyor olmasına rağmen içerdeki silahlı terörist sayısı 300'ün altına inmiştir. İkna edip teslim olanlar örgüte katılanların 5 katı. Yani terör örgütünü söküyoruz." diye konuştu.

Süleyman Soylu: Yılbaşından bu yana 26 terör eylemi engellendi