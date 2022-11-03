İçişleri Bakanı Soylu, bu yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladıkları afet tatbikat sayısını aştıklarını belirterek, yılbaşından itibaren 66 bin 202 tatbikat yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilen "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı"na katıldı.

2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında bulunan 24 bini aşkın hizmet binasında 843 bin 299 kişinin katıldığı tatbikat, Bakan Soylu’nun 6 ille yaptığı canlı bağlantının ardından 81 ilde aynı anda başladı.

Programda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Biz 2021 yılını ‘Depreme veya Afete Hazırlık Yılı’ olarak tanımlamış ve buna ait çalışmalar yapmıştık. 2022 yılını Türkiye’de 56 milyon vatandaşıma ulaşabilecek şekilde ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan ettik. Diyanet İşleri Başkanlığımız, müftülüklerinde, camilerde, Kur’an kurslarında, eğitim yılı müesseselerinde afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılabilecekleri noktasındaki tüm eğitimleri gerçekleştirmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu: Yılbaşından itibaren 66 bin 202 tatbikat yaptık ViDEO

"Şu anda 66 bin 202 tatbikata kadar ulaştık"

Yıl içerisinde planladıkları tatbikat sayısını aştıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Biz, yılbaşından itibaren 54 bin 302 tatbikat yapmayı planladık. Şu anda 66 bin 202 tatbikata kadar ulaştık. Şu ana kadar da Türkiye’de 81 bin vilayette Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte 24 bin 39 hizmet binasından 843 bin 299 kişinin katıldığı bir tatbikatı gerçekleştirmiş olduk. Bu yıl Türkiye’de ilk kez yapılan tatbikatlar gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bugün itibariyle ‘Çök, Kapan, Tutun ve Tahliye Tatbikatı’ 81 ilde ve tüm binalarımızda başarılı bir şekilde tamamlandı." şeklinde konuştu.

"İlk kez ülke tatbikatı gerçekleştireceğiz"

Bakan Soylu, 12 Kasım’da ülkece gerçekleştirilecek tatbikatın Türkiye tarihinde ilk olacağına değinerek, "Çocuklarımızın bu eğitimleri alması, insanlarımızın deprem anında neler yapabileceğini yeniden hatırlamaları devletin en temel görevlerinden bir tanesidir. 12 Kasım saat 18.57, Düzce depreminin yıl dönümü. Yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz, ülke olarak büyük bir üzüntü ve travma yaşadığımız depremin yıl dönümünde ilk kez ülke tatbikatı gerçekleştireceğiz. O tatbikatta da birçok yeniliklerimiz söz konusu olacak." dedi.

Miniklerle birlikte tatbikata katıldı

Bakan Soylu, konuşması öncesinde Diyanet Başkanlığı yerleşkesinde bulunan kreşte eğitim gören 4-6 yaş arasındaki çocuklarla birlikte 'Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı'na katıldı.

Programda, Bakan Soylu’nun yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile diğer ilgililer yer aldı.