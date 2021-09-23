Süleyman Soylu: Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildi

Bakan Soylu, Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Hakkari’de uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirdikleri bir operasyonla bir rekora daha imza attı.

Yüksekova ilçesinde, 566 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

"NESİLLERİMİZİN UYUŞTURUCU İLE YOK EDİLMESİNE İZİN VERMEYİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile operasyonda emeği geçen tüm polisleri tebrik ederek şu sözleri kullandı:

"Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz! Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekora daha; Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum."