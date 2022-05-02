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    Süleyman Soylu Yüksekova'da vatandaşlarla bayramlaştı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlarla bayramlaşarak, dere ıslah çalışmalarını inceledi.
    • 02.05.2022 - 17:42
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    Süleyman Soylu Yüksekova'da vatandaşlarla bayramlaştı

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki temas ve ziyaretlerinin ardından Yüksekova ilçesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların bayramını kutladı.

    Devam eden projeleri inceledi

    Bakan Soylu, Yüksekova ilçe merkezinden geçen Büyükçay Deresi'ndeki ıslah projesi ile diğer yatırımları yerinde inceleyerek, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit’ten bilgi de aldı.

    Vali ve kaymakam da eşlik etti

    İHA'nın aktardığına göre Bakan Soylu’ya ziyaretinde komutanlar, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek eşlik etti.

    Süleyman Soylu Yüksekova da vatandaşlarla bayramlaştı #1

    Süleyman Soylu Yüksekova da vatandaşlarla bayramlaştı #2

    Süleyman Soylu Yüksekova da vatandaşlarla bayramlaştı #3

    Süleyman Soylu Yüksekova da vatandaşlarla bayramlaştı #4


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